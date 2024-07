PNL : le duo bat un nouveau record !

Un exploit historique.

Le duo frappe fort avec un nouveau record historique ! PNL continue de marquer l'histoire du rap français avec son album "Deux Frères", qui a franchi un nouveau record impressionnant 5 ans après sa sortie.

Le projet vient de franchir une étape sur Spotify, devenant le premier album français à compter six titres dépassant les 100 millions d'écoutes sur la plateforme. Parmi ces titres, "Au DD" trône en tête avec 214 millions de streams, suivi de "Deux frères" (171 millions) et "À l'ammoniaque" (134 millions). "La misère est si belle", "91's" et "Blanka" complètent cette liste, tous ayant franchi la barre des 100 millions d'écoutes. Phénoménal.

Ce succès témoigne de l'impact considérable de PNL sur la scène rap française. Malgré leur discrétion médiatique, Ademo et N.O.S continuent de captiver leurs fans. Leur influence reste intacte, et les fans attendent avec impatience un retour du duo. L'album "Deux Frères" s'impose déjà comme un véritable classique du rap français.