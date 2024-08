Rap US : Que deviennent ces rappeurs aujourd'hui ?

Que sont devenus des rappeurs emblématiques comme E.V.E, Missy Elliott, The Notorious B.I.G., Ludacris et Prodigy ?

Alors que certains rappeurs restent sous les projecteurs, d'autres ont pris un chemin différent, un peu moins médiatisé. Aujourd'hui, que sont devenus des rappeurs emblématiques comme E.V.E, Nas, Ludacris Missy Elliott ou encore Lil Wayne ?

E.V.E

Eve ou E.V.E. a connu un grand succès à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec des hits comme "Who's That Girl" et "Let Me Blow Ya Mind" avec Gwen Stefani. Après avoir marqué la scène musicale, elle s'est tournée vers le cinéma et la télévision, jouant dans des films comme Barbershop et Whip It. Aujourd'hui, Eve est surtout connue comme animatrice de l'émission The Talk, qu'elle a présenté de 2017 à 2020. Elle continue également d'explorer ses talents musicaux et prévoit de nouveaux projets.

Nas

Nas est souvent salué pour sa poésie et son storytelling unique dans le rap. Depuis son album révolutionnaire Illmatic, il a sorti de nombreux projets acclamés par la critique. Récemment, Nas a diversifié ses activités en investissant dans la techn et en cofondant QueensBridge Venture Partners. Il continue également de sortir de la musique en parallèle, prouvant que son talent n'a pas diminué avec le temps.

Ludacris

Ludacris, né Christopher Bridges, a émergé sur la scène rap au début des années 2000 avec des albums à succès comme Word of Mouf et Chicken-n-Beer. En plus de sa carrière musicale, Ludacris s'est imposé comme acteur, notamment dans la franchise à succès Fast & Furious, où il incarne Tej Parker. Il a également lancé sa propre ligne de casques audio, "Soul by Ludacris". Bien qu'il soit moins actif musicalement, il reste une figure influente dans l'industrie du divertissement.

Missy Elliott

Melissa Arnette Elliott, plus connue sous le nom de Missy Elliott a révolutionné le rap et la musique avec son style unique et ses clips avant-gardistes. Elle a dominé les charts dans les années 90 et 2000 avec "Get Ur Freak On" et "Work It", puis Missy a ralenti son rythme musical mais est restée active en tant que productrice et collaboratrice avec d'autres artistes. En 2019 , elle est entrée dans l'histoire en tant que 1ère rappeuse à recevoir le Video Vanguard Award aux MTV VMAs, et elle a été intronisée au Songwriters Hall of Fame en 2020 .

Lil Wayne

Lil Wayne a marqué les années 2000 avec des hits inoubliables comme "Loyal" feat Chris Brown ou encore "God Bless America" . Après quelques années de conflits avec son label Cash Money Records, il a finalement retrouvé une certaine stabilité et continue de produire de la musique. Son label, Young Money Entertainment, a lancé des carrières d'artistes tels que Drake et Nicki Minaj.

Qu'ils se soient tournés vers le cinéma, la télévision ou d'autres aventures, ils continuent de marquer la culture rap et demeurent des figures respectées et influentes dans l'industrie.

