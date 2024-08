 Lous and The Yakuza : une étoile montante

Son parcours, marqué par la guerre et la pauvreté, est une véritable ascension vers les sommets de la scène musicale internationale.

Née le 26 mai 1996 à Lubumbashi, au Congo, Marie-Pierra Kakoma, mieux connue sous son nom de scène Lous and the Yakuza, est une auteur-compositrice-interprète belgo-congolaise.

Enfance

Lous a passé ses premières années au Congo, où ses parents étaient médecins. En 1998, sa mère rwandaise a été emprisonnée pendant la deuxième guerre du Congo, ce qui a conduit la famille à fuir vers la Belgique. Après un bref passage au Rwanda, ils se sont finalement installés à Bruxelles en 2011.

Dès son plus jeune âge, Lous a été immergée dans la musique classique, écoutant Mozart, Chopin et Vivaldi grâce à son père. Elle a commencé à composer ses propres morceaux à l'âge de sept ans. À 18 ans, elle quitte le domicile familial pour poursuivre sa passion pour la musique, malgré des débuts difficiles qui la voient vivre dans la rue pendant plusieurs mois avant de trouver un studio d'enregistrement.

Ascension

Repérée sur Internet par Miguel Fernandez, Lous commence à se faire un nom. En 2016, elle apparaît dans le clip "Bruxellesvie" du rappeur belge Damso. En 2019, elle sort son premier single "Dilemme", qui rencontre un succès mondial avec plus de 20 millions de streams.

Son premier album, "Gore", sorti en 2020, est un mélange de pop, soul et rap, produit par le célèbre El Guincho. Ce succès lui vaut de faire la première partie de la tournée d'Alicia Keys et de Coldplay. En 2022, elle sort son deuxième album, "Iota", qui aborde des thèmes personnels tels que la douleur d'une rupture amoureuse et les défis de son enfance passée entre le Rwanda et la Belgique.

Polyvalente et engagée

Lous and the Yakuza ne se limite pas à la musique. Égérie Vuitton, elle est aussi reconnue pour son style unique et son engagement artistique. Son nom de scène, "Lous", est l'anagramme de "soul", la musique de l'âme qu'elle affectionne tant, et "Yakuza" fait référence au syndicat du crime japonais, symbolisant la force et la résilience.

Lous est une femme noire qui a réussi à s'imposer dans le monde de la musique malgré les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés. Elle raconte son histoire dans ses albums, abordant des sujets comme la colonisation, la solitude et la prostitution.

Inspirations et influences

Sa musique est nourrie de diverses influences, notamment de la néo-soul, du jazz et des rythmes afro-caribéens. Grandissant dans une famille d'artistes et ayant une passion pour la musique dès son plus jeune âge, elle a toujours été inspirée par les histoires transmises par ses ancêtres. Ses tribus en Rwanda et au Congo lui ont inculqué une forte identité culturelle qu'elle exprime à travers sa musique.

Avec des collaborations notables et une présence de plus en plus marquée sur la scène internationale, Lous and the Yakuza continue de captiver les foules avec sa musique sincère et émotive. Sa ténacité et son talent promettent encore de belles surprises à venir pour cette étoile montante de la musique. En concert, elle propose une expérience immersive qui combine musique, danse et une forte présence scénique, faisant de chaque performance un moment unique et mémorable.

Résistante face à l'adversité

Lous and the Yakuza a raconté à ses abonnés que deux semaines après la sortie de son deuxième album "Iota", elle s'est réveillée paralysée des jambes. "Je n’avais aucune idée de ce qui m’arrivait et avant de m’en rendre compte, j’étais dans un fauteuil roulant pendant trois mois parce que je ne pouvais plus marcher", a-t-elle confié.

Face à cette situation déconcertante, la chanteuse et ses proches ont consulté de nombreux médecins sans trouver de réponse satisfaisante. Finalement, ils ont été dirigés vers l'un des meilleurs neurologues de Paris. Après une série d'examens, y compris une IRM du cerveau et de la colonne vertébrale, le diagnostic est tombé : sclérose en plaques. L'annonce du diagnostic a été marquée par une remarque raciste du neurologue : "J’ai une bonne nouvelle pour vous : vous êtes une femme noire MAIS vous avez un cerveau. Et je pense que vous souffrez de sclérose en plaques", a-t-il déclaré. Choquée par cette remarque, Lous and the Yakuza a pu compter sur le soutien de son amie Charlotte, qui a vivement réagi face à ce comportement.

Malgré le choc initial, obtenir un diagnostic a été un soulagement pour la chanteuse. "Avec l’aide de Dieu, de ma famille et de mes amis extrêmement solidaires, mais surtout avec l’amour que j’ai reçu, j’ai pu marcher à nouveau. Je n’en croyais pas mes yeux. J’ai l’impression d’être miraculée", a-t-elle écrit avec émotion.

