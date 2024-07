De La Soul en concert au Zenith de Paris !

Une date unique et exceptionnelle le 4 octobre 2024.

De La Soul est un groupe de hip-hop américain iconique, formé en 1987 à Amityville, dans l'état de New York. Le groupe est composé de trois membres talentueux : Kelvin Mercer (alias Posdnuos), David Jude Jolicoeur (alias Trugoy the Dove) et Vincent Mason (alias Maseo). De La Soul est largement reconnu pour son style innovant et éclectique, qui a marqué une rupture avec les conventions du hip-hop traditionnel. Leurs contributions significatives ont joué un rôle clé dans l'évolution du genre, influençant de nombreux artistes et changeant la perception du hip-hop dans la culture populaire. Le groupe a su se démarquer grâce à ses paroles réfléchies, ses samples originaux et ses productions uniques. De La Soul reste une référence incontournable dans l'univers du hip-hop, célébré pour son approche créative et son impact durable sur la musique.

De La Soul fête les 35 ans de leur album "3 Feet High and Rising"

Leur premier album, "3 Feet High and Rising", est sorti en 1989. Cet album a marqué une étape importante dans le hip-hop, souvent salué pour son approche inventive et son utilisation pionnière des samples. Il contient des titres emblématiques comme "Me Myself and I", "The Magic Number" et "Eye Know". L'album a été acclamé par la critique et a rencontré un grand succès commercial, atteignant la 24e place du Billboard 200 et devenant disque de platine aux États-Unis.

Le 35e anniversaire de "3 Feet High and Rising" est une occasion de revisiter et de célébrer un album qui a non seulement défini une époque, mais qui continue d'influencer et d'inspirer. De La Soul, avec leur esprit pionnier et leur créativité inépuisable, demeure un groupe emblématique dont l'impact transcende les générations et les frontières musicales.

A cette occasion, le groupe passera par la France et plus exactement par la capitale pour un concert exceptionnel le 4 octobre 2024 au Zénith de Paris. De La Soul sera accompagné d'un live band et annonce également des invités spéciaux. Un événement à ne pas rater !

Les billets sont d'ores et déjà en vente !