Rick Ross et The Game se clashent sévèrement

C'est reparti de plus belle entre les deux rappeurs.

Il est bien loin, le temps où The Game et Rick Ross collaboraient ensemble sans conflit, sans clash, sans insulte. Car depuis presque 2016 maintenant, les deux rappeurs se tirent dessus dans des disstracks. En 2024, cette embrouille est visiblement toujours d’actualité. En mai dernier, The Game balançait un violent morceau contre Rick Ross, intitulé "Freeway’s Revenge". Alors que les deux artistes ont pris chacun position dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar, voilà que les insultes sont de retour. Mercredi 10 juillet, Rick Ross s’est montré très virulent envers alors l’interprète originaire de Los Angeles. En story, il partage une article évoquant les complications que rencontrent The Game. Le rappeur pourrait apriori perdre sa maison à cause d’une affaire au tribunal. Il doit la somme de 7 millions de dollars à Priscilla Rainey, qui l’accusait en 2015 de l’avoir agressé sexuellement. Pour accompagner l’information, Rick Ross n’a pas hésité à habiller la story de plusieurs GIFs pour exprimer sa joie.

Mais The Game n’a visiblement pas apprécié le pic et s’en ait ainsi violemment pris à Rick Ross. "Même si j'ai perdu ma maison, ce qui n’est pas le cas, tu seras quand même un grosse p* te, lâche le rappeur. L’Ozempic va te tuer avant que les Twinkies ne le fassent, enfoiré". Des mots forts en référence au poids de Rick Ross. Ce dernier a rapidement réagi : "Une chose, mec, si ton argent n'est pas correct, mec, tu dois planifier des années et des années et des années et des années à l’avance, répond-il dans une vidéo. Toast ! Je veux dire qu'ils ont hâte de porter un toast à ta disparition". Une chose est sûre, après Kendrick Lamar et Drake, ces deux-là risquent de la jouer d’une manière plus virulente.