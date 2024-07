Seth Gueko revient sur la polémique "No Pasaran"

"Ce sont mes paroles depuis toujours"

Seth Gueko s'est exprimé sur la controverse autour du morceau "No Pasaran". Ce dernier a récemment pris la parole sur la chanson engagée contre l'extrême droite à laquelle il a participé aux côtés de 19 autres artistes.

Dans une interview accordée à France Info, Seth Gueko a défendu le message du morceau et a répondu aux critiques : "C'est un morceau multigénérationnel ! Des fois, il faut des mots chocs, des électrochocs. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu plus virulents et vivent le truc autrement. Je ne subis, par exemple, pas les contrôles au faciès autant qu'un petit rebeu ou un petit renoi."

🎙️ Seth Gueko qui a participé au clip « No Pasarán » contre le RN, parle de son engagement au micro de France Info « Je suis le dernier d’une fratrie de chasseur de skins » pic.twitter.com/wfX68k7W3i — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) July 4, 2024

Il souligne l'ironie de voir des personnes aux idées racistes accuser la chanson de propager la haine, alors que selon lui, ce sont précisément ces idéologies qui prônent la division. Le rappeur évoque également la réaction de certains de ses fans, surpris par son engagement politique : "Ce sont mes paroles depuis toujours. C'est surprenant de me dire qu'il y a des types qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui ont dû me trouver sympa, mais qui n'ont jamais écouté mes textes. On est dans la culture du vide ! No pasarán est imprimé dans mon ADN. Pour moi, pour les quartiers, Jean-Marie Le Pen, c'était le diable pour les minorités, pour les juifs, pour les Français aux origines diverses." Le message est passé.