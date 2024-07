Nouvelle Ecole : premier clash entre Aya Nakamura et un candidat

"Je dis juste qu’Aya Nakamura, ce n’est pas Alpha Wann".

La saison 3 de "Nouvelle École" vient de sortir sur Netflix et les clashs débutent déjà. Sur les réseaux sociaux, une séquence entre Aya Nakamura et un candidat fait beaucoup parler d’elle. Une première embrouille qui questionne la légitimité d’Aya Nakamura. Attention spoiler : elle a tout à fait sa place au sein du jury de cette émission.

Après le succès de la saison 2, "Nouvelle École" fait peau neuve cette année. Les quatre premiers épisodes de la saison 3 sont enfin disponibles sur Netflix, avec de nouveaux candidats et un nouveau jury. Niska et Shay sont remplacés par SDM et Aya Nakamura, toujours aux côtés du doyen de l’émission, SCH. Sur les réseaux sociaux, les premières réactions se font déjà entendre et une première altercation entre un candidat et un membre du jury fait déjà le buzz. Allebou, 23 ans, est "un bon boulanger" qui ne s’occupe pas de la concurrence. "Je sais ce que je sais faire, je sais ce que j’écris", dit-il avant son audition. Mais malheureusement, la prestation du jeune rappeur ne convainc pas le jury. "Bravo pour la prestation. Moi honnêtement, j'ai pas forcément été touchée, j'ai pas forcément aimé, juge alors Aya Nakamura. Après, j'ai trouvé que la prod sonnait bien, tu as fait le bon choix, mais le flow, le texte, je sais pas". Une remarque qui ne comprend visiblement pas Allebou. "Mais ça c'est pour les kiffeurs de rap, en vrai de vrai", lâche-t-il avant de se faire couper par l’interprète de "Hypé" : "Moi je kiffe le rap, j’écoute du rap !". Allebou rétorque alors : "Je dis juste qu’Aya Nakamura, ce n’est pas Alpha Wann".

"Ne mentionne pas Alpha Wann quand tu parles à Aya"

Le pic ne passe pas, faisant miroiter sur la légitimité de la chanteuse à donner son avis sur sa prestation. "Ça veut dire quoi ? Que je suis pas légitime pour donner mon avis ? C'est ça que tu es en train de dire ?", répond-elle agacée. Allebou surenchérit : "Non mais c'est un texte où je peux faire kiffer les bousillés de rap, ceux qui aiment la technique, vraiment". Aya Nakamura ne se laisse bien évidemment pas faire : "Mais tu fais quoi à 'Nouvelle école' si tu connais tout ? Ça fait combien de temps que tu rappes ? Fais nous des hits, en fait !" SDM et SCH prennent alors la défense de leur collègue. "Mais frérot, tu sais pas ce qu'elle aime !", lance le rappeur du 92i tandis que SCH éteint l’argumentaire du candidat. "Ne mentionne pas Alpha Wann quand tu parles à Aya. Aya aujourd'hui c'est l'artiste française la plus écoutée à l'international, big respect ! Si elle est dans ‘Nouvelle école’ cette année, c'est qu'elle a un potentiel de jugement qui dépasse moi et SDM parce que nous, on n'est pas internationaux". Une séquence qui fait beaucoup réagir et qui contribue à mettre de l’huile sur le feu sur la légitimité de la chanteuse à juger des rappeurs. En attendant, SCH a dit les termes et pour Allebou, son destin au sein de la compétition semble compromis.