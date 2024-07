Booba se moque d’Aya Nakamura et son message contre le RN

"Trouve une attachée de presse par pitié !"

Booba a une nouvelle cible. Alors que les artistes se mobilisent à l’approche du second tour des élections législatives, le rappeur français s’en prend à Aya Nakamura. La raison ? Le tweet de la chanteuse qui appelle à la mobilisation contre l’extrême droite.

Le contexte politique actuel en France touche tous les secteurs, y compris la musique. Dimanche 30 juin, la victoire du Rassemblement National au premier tour des élections législatives a fait bondir plus d’une personne, notamment les rappeurs. Suite à ça et à l’approche du deuxième tour, les réactions se font de plus en plus nombreux. Après Zamdane et B.B Jacques, c’est Aya Nakamura qui a pris la parole, de quoi donner du pain à Booba. Sollicitée par sa communauté, elle lâche d’abord un "Fuck le RN" avant de supprimer et de se reprendre : "Je suis bien placée pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C’est les mêmes qui ont le seum quand on brille car on n’a pas fini de briller".

Aya Nakamura poursuit : "Oui, je suis discrète sur ces sujets, parfois on se sent pas pertinent et assez légitime pour parler et dire les bonnes choses sur des terrains qu’on maitrise pas. Ça ne veut pas dire qu’on a pas d’avis hein. Maintenant je comprend que ma position d’artiste nécessite que je prenne la parole, car c’est un moment important pour nous toutes et tous. Donc dimanche on va tous aller voter et contre le seul extrême a condamner car il n’y en a qu’un". Un message fort qui a donc fait vivement réagir Booba : "Trouve une attachée de presse par pitié !", balance le rappeur. Une tentative de décrédibilisation de la chanteuse, à l’approche d’une élection sérieuse. Les internautes ont vivement pris la défense d’Aya Nakamura. "Pour clasher les influenceuses, il est capable, mais le RN non", lâche un internaute, tandis que d’autres le rappellent à l’ordre en publiant des photos de l’artiste en compagnie de Vincent Bolloré ou Jean Messiha.