Rohff pousse un coup de gueule contre Spotify

"Ben alors Spotify, on oublie encore Rohff ?"

Récemment, c’était le grand retour de Rohff. Vendredi 21 juin, le rappeur a dévoilé un tout nouvel album intitulé "Fitna". Mais sur les réseaux sociaux, l’interprète de "Qui est l'exemple ?" pousse un coup de gueule. Il estime que son projet se fait boycotter par Spotify.

De retour sur le devant de la scène avec son onzième album, Rohff dévoilait le 21 juin dernier "Fitna". Un disque de 17 titres qui succède à "Grand Monsieur" paru en 2021. À 46 ans, il s’agit sûrement du dernier album de sa carrière, "un beau cadeau pour la culture", d’après ses dires. Mais malheureusement, à sa sortie, Rohff est en colère. Sur les réseaux sociaux, le rappeur français est remontée contre Spotify. Selon lui, la plateforme de streaming boycotte "Fitna". "Ben alors Spotify, on oublie encore Rohff ? Regardez les tendances, on parle de l’album de qui ? Vous ne m’aimez pas ? Pourquoi ? L’authenticité et les valeurs vous font si mal ? Mes prises de positions ? Boycottage ? Ok, tant pis pour vous", partage-t-il sur X, anciennement Twitter.

Rohff pointe ainsi du doigt un manque de visibilité délibéré contrairement aux autres artistes, qui rappelle la polémique survenue en 2021. À la sortie de "Grand Monsieur", le rappeur avait déjà critiqué les choix de Spotify. "On est en TT pendant des jours, l’album ‘Grand Monsieur’ fait parler la France mais Spotify France vous faites les aveugles et les sourdes d’oreilles, disait-il. C’est un oubli ou un parti pris ?" Dévoilé sans aucun promotion, Rohff avait précédemment justifié son choix. Alors qu’il répondait à des fans, il déclare "ne pas être en manque de reconnaissance" et donc ne pas "avoir besoin de plus de lumière". Les interviews, ça ne l’intéresse donc plus. Il conclut : "J’en ai assez eu."