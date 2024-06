Drake a supprimé d’Instagram tous ses diss tracks contre Kendrick Lamar

En fait, personne ne veut réellement être en clash avec Kendrick, c'est ça?

On a rarement vu un clash aussi bizarre dans le rap US que celui qui oppose Drake à Kendrick Lamar. Ça avait d'ailleurs commencé de manière étrange, quand J.Cole a décidé de répondre à la pique de K.Dot avec un diss track, avant de s'excuser publiquement et de supprimer son morceau. Après plusieurs semaines de rebondissements, et l'implication de la quasi-totalité des rappeurs du game, Drake avait lui aussi publié plusieurs diss tracks dans lesquels il s'en prend à Kendrick. Des morceaux qui sont désormais supprimés...

Oui, Drake aussi a finalement retiré tous ses diss tracks contre Kendrick Lamar de son compte Instagram, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Tous les posts Insta concernant son affrontement avec K.Dot ont été supprimés. Pour les suiveurs du rap game, il s'agit là clairement d'un aveu de faiblesse, synonyme de victoire pour Kendrick Lamar qui n'aura décidément pas eu à trop forcer son talent pour remporter son battle, contre deux rappeurs décidément bien timides...

🚨 DRAKE a supprimé toutes ses disstrack contre Kendrick Lamar sur Instagram cette nuit !



- Push Ups

- Taylor Made Freestyle

- Family Matters

- The Heart Part 6



Victoire par K.O pour Kendrick ? 😅 pic.twitter.com/9oLT5D7IRn — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 6, 2024

On en restera donc là dans cet affrontement, après des accusations de pédophilie d'une part et de violence conjugale de l'autre, sans que tout ça soit tiré au clair. C'est bien la première fois que d'aussi gros rappeurs que Drake et J.Cole semblent mettre leur égo de côté, même si on pourrait penser qu'ils font marche arrière après avoir entrevu les conséquences d'un clash avec K.Dot pour leur carrière. Ici, à la rédaction, on est heureux que ça ne soit pas trop parti en c*uilles à base d'armes à feu et de fusillades, comme à l'époque des années 90. Car après tout, ça reste d'abord et avant tout de la musique !