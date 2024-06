Kendrick Lamar : un nouvel album bientôt ?

Le producteur Terrace Martin a vendu la mèche.

Après les chiffres incroyables de son disstack contre Drake, Kendrick Lamar va-t-il bientôt faire son retour ? D’après Terrace Martin, le nouvel album du rappeur américain est prêt et pourrait bientôt voir le jour.

C’est en live sur Instagram que Terrace Martin a vendu la mèche. Le producteur américain, qui a travaillé aux côtés de Snoop Dogg, Busta Rhymes ou encore Stevie Wonder, a dévoilé les futures sorties qu’il attend avec impatience côté hip-hop. S’il a hâte de découvrir les projets de DJ Mustard et YG, du côté de Compton, deux albums le font particulièrement trépigner. "C’est deux albums, je deviens fou, j’ai hâte qu’ils sortent, avoue-t-il. L’album de Roddy Ricch et peu importe quand Kendrick sort son album, je vais être… je suis excitée pour ces deux-là. Ces artistes de Compton. Trop de m*rdes qui bouillonnent."

Après la sortie de "Survivor’s Remorse", son premier single, l’album de Roddy Ricch est bien dans le four et ne devrait pas tarder à se dévoiler. En revanche, les détails sur le disque de Kendrick Lamar sont bien faibles. Deux ans après "Mr. Morale & The Big Steppers", le rappeur américain est attendu au tournant. Mais malgré son absence, la hype est toujours présente à chaque apparition. En témoigne son récent clash contre Drake après la publication de son hit "Like That" avec Metro Boomin et Future, puis son disstrack "Not Like Us", qui comptabilise plus de 279 millions d’écoutes sur Spotify.