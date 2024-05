Booba dévoile le casier judiciaire de Maes

Il aurait aussi leak son album.

La guerre est repartie de plus belle entre Maes et Booba depuis quelques semaines. Étrangement, c'est le retour de La Fouine sur le devant de la scène qui a fait remonter les tensions entre Kopp et Maes. Le rappeur de Sevran n'est plus en position de force après les rumeurs sur sa difficulté à vendre ses places de concert pour Bercy, et ça risque de ne pas s'arranger avec cette nouvelle attaque de B2O, qui vient de dévoiler son casier judiciaire.

La mule!!! Le grossiste!!! Donc tu te fais péter tu t'autopookie tu balances le four et tu avoues être cocaïneeyyy devant l'officieeyyyy!!! 😂 Le gangster de Dubaï. En tous cas quelqu'un de très bien renseigné est sur tes côtes et il ne te veut pas que du bien. Là on est juste… pic.twitter.com/SICKMUhj1h — Booba (@booba) May 29, 2024

On ne sait pas s'il s'agit de tout le casier judiciaire de Maes ou seulement d'une partie, puisque dans une série de tweets, Booba affirme notamment que c'est juste les dossiers qu'il a pour l'année 2014, et que "quelqu'un de très bien renseigné est sur tes côtes et il ne veut pas que du bien". Avec la série de tweets, on retrouve plusieurs photos des extraits du prétendu casier judiciaire de Maes, arrêté alors qu'il transportait 36g de cocaïne, 1g de shit et 1g de weed, après quoi il aurait reconnu qu'il avait tout ça sur lui pour ravitailler un point de vente, mais qu'il était également consommateur.

.@MaesOfficiel LA NARINA... VOUDRAIT LA BAGUE AU DOIGT... LA NARINA... "Il reconnaissait aussi être un consommateur de cannabis et occasionnellement avoir consommé de la cocaïne." pic.twitter.com/efD5HBYGQY — Booba (@booba) May 29, 2024

.@MaesOfficiel maintenant qu'on a tous les documents on va passer aux leaks de ton album de merde. J'ai coupé le son j'vais pas t'achever tout d'suite. C'est nul 😂 La magiiiieeeeee. C'est chez nous la magie petit demande à Feuneu! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/m9nvPjLcZd — Booba (@booba) May 29, 2024

Évidemment, Booba a bien profité de cette histoire un peu folle pour se foutre de la gueule de son riva, en le surnommant notamment "La Narina" à cause de la cocaïne, en référence au titre qu'ils avaient fait ensemble, "Madrina". Plus embêtant pour Maes : Kopp a visiblement en sa possession des leaks de son album, et il le prouve via une vidéo, dans laquelle il a coupé le son (difficile d'être sûr que c'est vrai donc). Pour l'instant, Maes n'a pas répondu, mais ça ne devrait pas tarder.