Future donne des informations sur sa future mixtape

Future sera de retour prochainement !

Bonne nouvelle pour les fans du rappeur d'Atlanta. Future a annoncé le 28 mai dernier sur son compte X (anciennement Twitter) qu'il travaillait sans relâche sur son prochain projet.

"Je ne peux pas dormir tant qu'il n'est pas terminé".

Un tweet suivi du hashtag MIXTAPEPLUTO, dévoilant donc le nom de cette fameuse mixtape. Une annonce pour le moins énigmatique, car aucune véritable date de sortie n'a pour l'instant été communiquée et aucun single n'est prévu pour le moment. Au début du mois pourtant, Pluto avait pourtant posté une date, celle du 10 mai, avant d'ajouter "MIXTAPE PLUTO", laissant croire à ses fans que le nouveau projet sortirait à ce moment-là. Il s'est avéré par la suite que le patron du label Freebandz faisait en fait référence à son featuring avec Tee Grizzley intitulé "Swear to God".

MAY TENTH 🤧 — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) May 8, 2024

Dans le morceau, Nayvadius DeMun Cash de son vrai nom aborde d'ailleurs le projet, déclarant :

"Rien à faire de ton album, rien n'est aussi bien que ma mixtape".

Un pique anonyme qui pourrait être dirigé envers Gunna, qui dévoilait son album, "One of Wun" le 10 mai dernier, marquant le grand retour du rappeur plus d'un an après son incarcération. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que The Wizard s'en prend à Yung Gunna, postant puis supprimant en dernier un lien lien vers le clip "Prada Dem" avant de partager un extrait de sa chanson "Type Shit", dans laquelle il rappe notamment : "Je ne traîne pas avec les rats, c'est un nouveau type de merde/ Une n*gro qui se fait descendre aux infos, c'est un type de merde." Une chose est sûre. Avec tout ce teasing, ça a intérêt à être du lourd.