Gunna de retour avec un feat pour "Prada Dem"

Offset a pris le risque.

Après son accord de plaidoyer dans l'affaire Young Thug et YSL, on a dit de Gunna qu'il était fini. Non seulement le rappeur d'Atlanta a sorti un des albums de l'année avec "a Gift & a Curse" mais il a signé un des plus gros hits de 2023 avec "fukumean". Nouvelle étape de sa remontée vers la gloire aujourd'hui avec son premier feat depuis sa sortie de prison. Offset a décidé de prendre ce risque et de lui donner la réplique dans la morceau "Prada Dem" et vu la qualité du morceau, cela va confirmer que Gunna reste plus que jamais un artiste qui compte.