Kanye West se moque de J. Cole et de ses excuses à Kendrick Lamar

"F*ck all that p*ssy sh*t", lâche-t-il.

Le rap game américain ne cesse de se taper dessus. Après 50 Cent, au tour de Kanye West de donner son avis sur le clash entre Kendrick Lamar et J. Cole. Après les excuses de ce dernier, l'interprète de "Flashing Lights" se moque de lui.

Les clashs se poursuivent de plus belle du côté des Etats-Unis. Alors que Quavo vient de répondre à Chris Brown, Kanye West lui ne se remet toujours pas du geste de J. Cole. Après la publication d'un titre intitulé "7 Minute Drill" où il s'en prend à K-Dot, le rappeur a rapidement regretté son geste. "Je savais que je ne ressentais rien contre eux, mais le monde voulait voir du sang", se justifie J. Cole en plein concert. Il finit alors par s'excuser et retirer le morceau des plateformes de streaming. Mais ce retournement de situation n'est pas au goût de tout le monde. Après la parution de "Like That" de Metro Boomin, Future et Kendrick Lamar, qui a lancé les festivités, Kanye West a publié sa propre version où il critiquait Drake et J. Cole. Invité sur le podcast "The Download" par Justin LaBoy, Ye ne comprend visiblement pas les excuses de l'artiste. "F*ck all that p*ssy sh*t", déclare-t-il.

S'il s'est retiré du clash, les hostilités continudent entre Drake et Kendrick Lamar. 50 Cent donnait d'ailleurs son avis récemment et la balance penche plus vers le rappeur canadien. "Selon mon avis d’expert professionnel, laissez cet homme tranquille.. J’ai déjà ce film auparavant, il ne se terminera pas bien...", lâche-t-il. Pourtant, Kendrick Lamar semble avoir une réponse dans les tuyaux. D'après Joe Budden, "certaines personnes qui ont entendu le morceau de Kendrick m'ont dit que son énergie était difficile à égaler pour Drake".