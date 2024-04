Drake a sorti son diss-track contre le rap game sur les plateformes

Drake est au centre de toutes les attentions en ce moment. Ces derniers jours, le rappeur canadien attaquait de toutes parts Kendrick Lamar sur les réseaux sociaux, espérant une réponse du principal concerné. Ce vendredi 19 avril, l’interprète de "One Dance" a décidé de publier son diss track (déjà leaké la semaine dernière) "Push Ups" sur les plateformes de streaming.



🚨 Drake vient de sortir sa disstrack contre Kendrick Lamar sur les plateformes de streaming !



"PUSH UPS" pic.twitter.com/PQo6f07M5j — WRLD (@wrld_mag) April 19, 2024

La pochette du single, qui présente un tableau des pointures de chaussures de taille américaine 7, soit 40 en Europe, montre Drizzy en train de se moquer de Kendrick pour ses petits pieds. Ce détail physique, il va le rappeler à plusieurs reprises dans la chanson, comme la phrase : "Comment peux-tu te considérer comme un grand homme alors que tu chausses du 40 ?"



Le 13 avril dernier, le son avait déjà leaké, et on apprenait que Drake s'en prenait non seulement à Kendrick Lamar, mais également à Future, Rick Ross et Metro Boomin : "Tu ferais mieux de faire ce p***in de show à l'intérieur du bitty / Maroon 5 a besoin d'un couplet, tu ferais mieux de le rendre spirituel / Puis nous avons besoin d'un couplet pour les Swifties", rappe Drizzy, faisant référence aux précédents passages de Kendrick dans la musique pop. En plus de ces paroles, la chanson se poursuit avec une référence à SZA : "Tu n'es pas dans le Big 3. SZA t'a effacé, Travis t'a effacé, Savage t'a effacé comme tous les gens de ton label."



Les paroles de Drake contre Metro Boomin : "J'ai plus d'amour que toi dans ta propre ville / Metro ferme-là et va faire tes drums."



Et celles contre Future : "Je ne pourrais jamais être le fan numéro un de personne / Votre premier numéro un, j'ai dû le mettre dans votre main / Vous, les p***ies, vous ne pouvez pas vous faire engager en dehors de l'Amérique / Je suis à Tokyo parce que je suis grand au Japon."

La chanson s'en prend également à J. Cole (qui s'est récemment retiré du clash) et à Rick Ross, qui a aussitôt répondu.