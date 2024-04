GloRilla arrêtée !

Elle est soupçonnée d'avoir consommé de l'alcool et du cannabis. © Instagram

La rappeuse de 24 ans a été mise en garde à vue pour conduite sous influence.

Alors qu’elle explose les compteurs avec son projet "Ehhthang Ehhthang" paru le 5 avril dernier, GloRilla fait désormais parler d’elle pour une toute autre raison. La rappeuse américaine a récemment été arrêtée pour conduite sous influence.

Avec plus de 7 millions d’auditeurs mensuels, GloRilla a réalisé une véritable ascension. Alors qu’elle prend la route aux côtés de Megan Thee Stallion cet été pour la tournée de cette dernière, la rappeuse de Memphis dans le Tennessee est à la une aux Etats-Unis… mais pas pour une bonne raison. D’après le média américain TMZ, GloRilla a été arrêtée ce mardi 16 avril par la police de Suwanee dans l’état de Géorgie. Selon le rapport, elle était soupçonnée de conduire sous alcool et cannabis dans les environs de 4 heures du matin. Après avoir fait demi-tour à un feu rouge, la police ont senti des effluves de marijuana et d’alcool provenant de la voiture de la rappeuse.

Âgée de 24 ans, elle n’a pas nié aux policiers et assume avoir bu avant de conduire, sans pour autant étaler sa consommation. Elle précise se sentir tout à fait capable de conduire mais après un test de sobriété, les résultats n’étaient pas concluants. GloRilla a ensuite refusé de passer un test d’alcoolémie. Elle est aussi soupçonnée de consommer/posséder un conteneur de boissons alcoolisées ouvert. Après avoir été admise en garde à vue, elle sort finalement après le paiement de sa caution de 1956 dollars. Pour l’instant, la rappeuse n’a pas réagi à son arrestation, à part une photo publiée en story après la parution de l’article de TMZ, où elle tient une bouteille sur sa tête.