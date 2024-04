Aya Nakamura confirmée aux JO par Emmanuel Macron

Elle sera de la partie aux côtés d'une centaine d'artistes.

La polémique raciste autour de la potentielle participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques peut enfin prendre fin. En inteview, Emmanuel Macron révèle quelques détails concernant les dessous de cet évènement de grand ampleur. Si la chanteuse française sera de la partie, elle ne sera pas la seule à représenter la France ce jour-là.

Depuis plus d'un mois, Aya Nakamura est la cible des partisans de l'extrême-droite. Après avoir publié une banderole raciste suite à sa potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le rap français s'est mobilisé pour apporter son soutien à l'interprète de "Doudou". Néanmois, la vague de haine étant trop forte, la justice a ouvert une enquête. Alors que la polémique s'étouffe et que le Président de la République estimait qu'elle avait "sa place" dans cet évènement, Emmanuel Macron révèle de nouvelles informations au sujet de cette tant attendue cérémonie. Invitée sur le plateau de BFMTV, il est interrogé de nouveau sur la présence d'Aya Nakamura : "On verra (ce qui est décidé), mais elle fera partie des artistes", avoue-t-il.

"Il y a eu des réactions vraiment racistes, ça, ça m'a choqué, poursuit le Président de la République. Il y eu des réactions qui ont été des incompréhensions". Il précise alors que "beaucoup de gens" n'ont pas compris qu'il y avait plusieurs cérémonies et que dans cette fameuse cérémonie d'ouverture, "des centaines d'artistes" sont conviés. Si Aya Nakamura devrait donc être de la partie, elle ne sera pas seule. À ses côtés, Emmanuel Macron ajoute qu'il y aura "de grands artistes lyriques, de variétés, français, internationaux" et "beaucoup d'artistes féminines". "C'est un spectacle complet, j'espère qu'Aya Nakamura (...) fera partie de la liste", poursuit-il. Il conclut : "Mais ce ne sera pas la seule."