Kendrick Lamar va réaliser un film avec les créateurs de “South Park”

Présenté le 4 avril dernier à Las Vegas, lors de la CinemaCon, le scénario du film signera les premiers pas au cinéma de Kendrick Lamar. Ce projet, déjà évoqué par l'interprète de "Alright" en 2022, sera également une première pour son entreprise pgLang, fondée en 2020 avec Dave Free.

Pour la création de cette comédie, le rappeur s'est associé aux producteurs de la série "South Park", Trey Parker et Matt Stone. À l'écriture du scénario, nul autre que Vernon Chatman, célèbre doubleur dans la série satirique, récompensé par quatre Emmy Awards. Une liste de noms au casting qui promet.

Ce premier projet au cinéma devrait ravir les fans du rappeur, selon Brian Robbins, PDG de Paramount Pictures :

"Ce scénario est l’un des scénarios les plus drôles et les plus originaux que nous ayons jamais lus, et il créera certainement un feu d’artifice lorsqu’il sortira en salle"