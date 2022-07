Kanye West et Dr. Dre : leur première nomination aux Emmy Awards cette année

Chapeau l'artiste !

Les nominations aux Emmy Awards 2022 sont arrivées mardi matin, 12 juillet dernier, et avec l’annonce de la diffusion de l'émission le 12 septembre sur ABC, Kanye West et le Dr Dre étaient parmi les premiers nominés aux Emmy cette année. L'icône de la côte ouest a remporté la nomination aux Emmy aux côtés de 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Eminem pour leur performance lors de la mi-temps du Super Bowl de cette année.



Ils participeront au concours de mixage sonore exceptionnel pour une série de variétés ou une catégorie spéciale. Le documentaire en trois parties de Coodie & Chike sur “Jeen-Yuhs” retraçant la vie de Kanye West est nominé dans la catégorie Documentaire exceptionnel ou série de non-fiction.

Jeen-Yuhs is Emmy nominated pic.twitter.com/XBacRu26aT — Watching the Throne (@KanyePodcast) July 12, 2022

Avec Yeezy en tant que producteur exécutif sur le doc Netflix, il a également remporté la première nomination de sa carrière décorée.

La série Atlanta de Donald Glover est revenue d'une interruption de quatre ans pour atterrir sur FX et Hulu avec la troisième saison en mars.



Glover est à nouveau nominé pour le meilleur acteur principal dans une série comique grâce à son rôle d'Earnest Marks, tandis que le spectacle concourra dans la photographie exceptionnelle pour une série à caméra unique (demi-heure) et la réalisation exceptionnelle pour une série comique.

Le créateur d'Atlanta compte désormais 10 nominations aux Emmy sur son CV alors qu'il a remporté deux trophées dans le passé pour la réalisation exceptionnelle dans une série comique – où il a été le premier réalisateur noir à gagner – et le meilleur acteur principal dans une série comique en 2017.



Rendez-vous le 12 septembre sur ABC !