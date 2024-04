J.Cole s'excuse encore une fois dans le nouvel album de Future et Meto Boomin

Vraiment pas une bonne idée de s'en prendre à Kendrick Lamar.

La tension n'est toujours pas retombée dans le rap US, après l'incendie allumé par Kendrick Lamar qui a attaqué frontalement Drake et J.Cole lors de son apparition sur le précédent album de Future et Metro Boomin. L'histoire est encore loin d'être terminée puisque cette fois, c'est au tour de J.Cole d'apparaître sur le nouvel album commun de Metro Boomin et Future, "We still don't trust you", qui vient de sortir ce 12 avril. Évidemment, il est revenu sur le clash qui l'oppose à K.Dot.

Après s'être excusé publiquement sur scène pendant le Dreamville Festival, J.Cole s'est à nouveau excusé sur le morceau "Red Leather", dans lequel on peut l'entendre rapper : "Quand les armes commencent à tirer, je cours vite comme un sprinteur", ou encore "Je n'ai jamais cherché à être le renoi le plus dur, juste un rappeur conscient qui b*ise la meuf des autres". Des lyrics qui résonnent évidemment avec l'actualité du rap game et qui font comprendre que J.Cole n'a clairement pas envie de partir dans des histoires de clash.

La crédibilité du rappeur en a pris un coup depuis ses excuses publiques, mais en même temps, les gens qui suivent J.Cole depuis longtemps savent que ce genre de guerres d'égo est très éloigné de ce qu'il veut renvoyer avec son personnage et sa musique. Maintenant qu'il semble s'être retiré du beef, on attend surtout la réponse de Drake. Mais aussi un éventuel nouveau feat entre Kendrick et Cole, qui sera, on l'espère, une dinguerie !