Beyoncé : "Cowboy Carter" en première place des charts aux Etats-Unis !

Le nouvel album country de Queen B rencontre un vaste succès.

Sorti le 29 mars dernier, "Cowboy Carter" prend désormais la tête du plus grand classement hebdomadaire américain. Avec ce nouvel album, Beyoncé ne cesse d’étonner et de satisfaire un public toujours présent à ses côtés après plus de 20 ans de carrière.

Après "Renaissance" où elle explorait les sonorités électroniques, Beyoncé s’est lancée un nouveau défi. Elle s’attaque à un genre sur lequel on ne l’attendait pas : la country. Avec "Cowboy Carter", la chanteuse américaine entend briser les idées pré-conçues. "Mon espoir, c'est que d'ici quelques années, la mention de la couleur de peau d'une artiste, lié à quelconque genre de musique, ne soit plus pertinent", déclarait-elle. Et c’est désormais chose faite. Avec ce huitième album, Beyoncé vient d’atteindre la première position du classement Billboard 200. Avec près de 407 000 albums vendus, elle réalise alors un exploit en atteignant une nouvelle fois le haut des charts. Exploit qu’elle a déjà accompli avec l’intégralité des disques de sa discographie.

Mais ce n’est pas tout. Avec "Cowboy Carter", Beyoncé réalise la plus grande semaine de vente de l’année. Une prouesse depuis la parution de la réédition de "1989" de Taylor Swift en novembre dernier. Déjà à sa sortie le 29 mars, l’interprète de "Halo" enregistrait 76,1 millions de streams sur Spotify en une seule journée, soit le plus beau score en 2024. Beyoncé devenait également "la première femme noire à se classer numéro un des charts country" avec ses deux premiers singles. À 42 ans, elle ne cesse de nous surprendre.