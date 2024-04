Diddy : Cassie collabore avec le FBI

Ça sent mauvais pour le producteur...

Plus les jours passent et plus ça commence à sentir mauvais pour P.Diddy. On a régulièrement des nouvelles le concernant et à chaque fois elles sont de plus en plus glauques. Le rappeur est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec des personnes mineures, d'avoir possiblement pris part à du trafic d'êtres humains et il se retrouve donc sous le coup d'une enquête dirigée par le FBI, ce qui est clairement mauvais signe pour lui, les fédéraux ayant des moyens très élargis pour effectuer leurs enquêtes.

Mais ça n'est pas fini : on apprend désormais que Cassie, ex de Diddy, collabore avec le FBI afin de leur livrer des informations concernant les agissements du producteur, qui semble chaque minute s'enfoncer un peu plus dans la sauce. C'est TMZ qui a dévoilé l'information, rapidement relayée par les autres médias US qui s'intéressent au sujet. Cassie, ainsi que de nombreuses autres ex-girlfriends du producteur, collaboreraient avec le FBI depuis plusieurs semaines, afin de faire tomber Diddy.

On rappelle que Cassie avait accusé Diddy de violences et d'agressions il y a quelques semaines, avant qu'un accord à l'amiable ait été trouvé pour éviter le procès au boss de Bad Boy Records. Évidemment, devant cette avalanche de mauvaises nouvelles concernant Diddy, c'est 50 Cent qui se frotte les mains, lui qui continue à troller son ennemi depuis des années. Dans un post Instagram où il reprend les articles de presse parlant de Cassie et Diddy, l''ex-boss du G-Unit écrit : "Oh ouais, ça s'annonce mal pour le tricheur".