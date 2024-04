Aya Nakamura : Emmanuel Macron pense qu’elle a “sa place” aux JO

Si la présence de la chanteuse n'est toujours pas confirmée, le Président de la République lui apporte son soutien.

Alors que l'extrême-droite a fait monter une polémique autour de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Oympiques, le Président de la République s'exprime après la vague de racisme subie par la chanteuse. Pour Emmanuel Macron, elle a tout à fait "sa place" à cet évènement.

Aya Nakamura dérange. Pourtant, l'artiste est la Française la plus écoutée dans le monde. Alors que les Jeux Olympiques approchent à grand pas, la question se pose encore sur le ou les artistes qui représenteront la France lors de la cérémonie d'ouverture. Alors que la chanteuse rencontrait le Président de la République à ce sujet, ce rendez-vous a entraîné la colère de l'extrême-droite et autres détracteurs racistes. Après une intense vague d'insultes et de racisme, Emmanuel Macron est revenu sur cette affaire et a donné son avis sur la participation de l'interprète de "Doggy". "Elle parle à bon nombres de nos compatriotes, débute-t-il. Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux". Il poursuit : "Si elle fait partie, avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose".

"Ces cérémonies doivent nous ressembler, ajoute Emmanuel Macron. Elle participe aussi à la culture française, à la chanson française. Il doit y avoir une liberté artistique (...) et derrière cette liberté artistique, il doit y avoir la volonté d'abord d'être libre de choisir les artistes qui se produiront et s'assurer qu'ils représentent la France dans sa diversité, dans son rayonnement, dans tous ces arts et son excellence." Aya Nakamura avait notamment été la cible du groupuscule de l’ultradroite, Les Natifs. Une enquête a d'ailleurs été ouverte.