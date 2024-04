Kendrick Lamar : son clash avec Drake et J.Cole numéro 1 du Billboard

Le plus fou, c'est que ça n'est même pas son morceau...

On se doutait bien que ça allait faire du bruit dans le rap, mais on n'imaginait pas que ça allait bouger autant. Le "clash" de Kendrick Lamar envoyé notamment à J.Cole et Drake est sur toutes les lèvres en ce moment et le game US ne parle que de ça. K.Dot a une nouvelle fois défrayé la chronique en attaquant de manière assez frontale ses deux principaux concurrents pour le trône du rap actuel dans le morceau "Like That", de Metro Boomin et Future, présent sur leur album commun.

Le clash de Kendrick Lamar a même fait tellement de bruit que le morceau s'est retrouvé propulsé... à la première place du Billboard Hot 100, le classement des ventes américaines de singles. "Like That" a en effet détrôné "Flowers" de Miley Cyrus. Le morceau a atteint les 59,6 millions de streams et c'est la première fois que Metro Boomin place un de ses morceaux à la première place en tant qu'artiste, puisque le morceau figure sur "We don't trust you", son album commun avec Future sur lequel il est co-créateur.

Le morceau tourne également en radio aux USA (5,6 millions d'audience pour le titre) et se vend aussi en physique (9 000 exemplaires du single ont été vendus). Quant à l'album, il est lui aussi grimpé à la première place du Billboard 200. On ne sait pas si le succès de l'album est entièrement dû au seul couplet de Kendrick Lamar (le projet est globalement assez bon), ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai effet "K.Dot" qui se ressent sur les ventes. On se dit alors que Future et Metro Boomin savaient ce qu'ils faisaient en invitant Kendrick sur leur album.