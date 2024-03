Aya Nakamura se livre dans un portrait réalisé par la marque Lancôme

Ambassadrice mondiale depuis un an maintenant, elle évoque son début de carrière.

Aya Nakamura se livre assez rarement sur sa vie personnelle. Ambassadrice de Lancôme depuis février 2023, la chanteuse française est aujourd'hui le centre d'un portrait exclusif publié par la marque.

Ce vendredi, Aya Nakamura est de retour. L'interprète de "Hypé" dévoile un nouveau single, attendu avec impatience par ses fans. "Doggy", leaké il y a quelques années est désormais disponible sur les plateformes de streaming. Si un clip est publié pour accompagner la sortie, la chanteuse se révèle aussi à son public dans un portrait inédit. Ambassadrice de Lancôme depuis un maintenant, l'artiste française la plus écoutée à l'internationale nous embarque dans son quotidien, entre concerts, studios et coulisses de tournage. D'ordinaire assez discrète, elle se laisse aller à quelques confidences sur sa vie privée et revient notamment sur son début de carrière, entourée d'une toute autre équipe.

"J'avais des managers, je trouvais qu'ils étaient un peu de trop. Moi, je suis arrivée dans la musique j'étais sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toi qui va me dire comment je dois faire ma musique, comment je dois fonctionner, comment je dois faire ma promotion, affirme Aya Nakamura. C'est moi qui décide, c'est moi la boss". Elle poursuit : "Je n'ai pas gardé la même équipe du tout. Je suis tombée enceinte, ça leur posait problème et il fallait que je fasse un choix entre maman et chanteuse, explique-t-elle. Moi je ne voyais pas le souci mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Il fallait limite cacher la grossesse". Elle décide alors de prendre les devants. "Du coup, j'ai continué, je ne voyais pas de souci à être maman et en même temps chanteuse et aujourd'hui, je suis les deux et ça n'a causé aucun problème. Je me suis occupée de moi toute seule de A à Z. Au début ça fait peur, mais dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai à perdre ?" Des révélations inspirantes, de la part d'une artiste inspirante.