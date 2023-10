Aya Nakamura : son concert acoustique envoûtant au Domaine de la Rose avec Lancôme

Choisie comme égérie au début de l'année, la chanteuse a donné une performance exclusive dans le mythique lieu tout rose de la marque.

Un concert des plus envoûtants. Ambassadrice mondiale de Lancôme, Aya Nakamura s’est récemment rendue au Domaine de la Rose à Grasse, lieu mythique où la marque cultive ses plantes, ses roses afin d’y fabriquer ses parfums cultes. C’est dans ce cadre idyllique devant cette somptueuse demeure rose que la chanteuse française a réalisé un concert acoustique, qu’elle partage aujourd’hui avec son public.

Habillée d’une robe bleue électrique, la vidéo de la performance réalisée par Thibaut Chalut met en scène Aya Nakamura en train de se maquiller avec des produits Lancôme. Elle s’avance ensuite dans le Domaine de Rose et y rejoint plusieurs musiciens devant le Domaine. Elle interprète alors quatre morceaux issus de son quatrième album, "DKN" : "Baby", "Hot", "Bobo" et "J’ai mal". Pour le dernier, la star le chante tout en se déplaçant dans l’intérieur du bâtiment, afin d’y rejoindre un guitariste dans un salon tout rose.

Nouvelle ambassadrice Lancôme

Début février, Lancôme a annoncé ses égéries mondiales. Aux côtés d’Amanda Seyfried, Zendaya et He Cong, c’est l’artiste francophone la plus écoutée au monde qui a été choisie. Ainsi, Aya Nakamura figurait en août dernier au coeur de la nouvelle campagne de la marque en collaboration avec le musée du Louvre, filmée au coeur de la collection. Fin septembre, elle était conviée à la soirée Lancôme durant la Fashion Week, aux côtés de Penélope Cruz, Chiara Ferragni ou encore Kelly Rowland.