SCH : Le rappeur US avec qui il aimerait collaborer !

SCH est plus que jamais au centre de toutes les attentions ! Avec la sortie de JVLIVS III, le rappeur marseillais signe un véritable succès, réalisant l’un des meilleurs démarrages de l’année en mid-week. Une performance impressionnante qui dépasse même celle de Jul, son ami de longue date, qui a sorti son propre album "Inarrêtable" au même moment.

Fidèle à lui-même, Le S n’a pas manqué de faire un Big Up au J lors d’une interview, prouvant que les deux rappeurs marseillais continuent de se soutenir et de se donner de la force, malgré une "compétition" amicale.

Dans une interview accordée à Medhi Maïzi pour Le Code, SCH a partagé sa vision du rap français et de son influence :

"Je pense que la France a été un pôle de rap pour l’Europe. Je pense que le reste de l’Europe a beaucoup écouté les rappeurs français. On n’a plus besoin de traverser l’Atlantique, il y a moins de fantasme au travers de ça d’ailleurs, beaucoup moins qu’avant. Et je trouve que nos Européens ont du talent. Quand je vois l’ascension de certains, comme Morad en Espagne, quand je vois comment travaillent les Allemands, c’est incroyable ce qu’ils font (…) c’est bien que l’Europe se rende forte parce que c’est un gros continent. Et aujourd’hui, en Europe, on est bon."