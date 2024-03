Cardi B : pourquoi elle ne veut pas travailler avec Rihanna

"Je ne fais pas de musique comme ça", avoue la rappeuse en interview.

Si vous rêviez secrètement d'un featuring entre Cardi B et Rihanna, il vaudrait mieux retirer rapidement cette idée de votre tête. La rappeuse américaine s'est exprimée sur une éventuelle collaboration avec l'immense chanteuse. Si l'envie y est, elle ne se sent pas de réaliser une telle performance à ses côtés.

Le 18 mars, Cardi B dévoilait un nouveau single intitulé "Enough (Miami)". Après cette deuxième sortie de l'année qui succède "Like What", la rappeuse américaine était l'invitée du podcast "Million Dollaz Worth Of Game". L'occasion pour elle d'évoquer son amour pour la musique de Rihanna et d'une potentielle collaboration. "J'adore la musique de Rihanna. Mais je ne fais pas de musique comme ça, avoue-t-elle. J'ai l'air un peu stupide d'essayer de chanter comme ça, de faire de la musique comme ça". Cardi B poursuit : "Donc, si jamais j'obtiens ce titre parfait, j'ai hâte d'avoir l'impression de me dire : 'Cette chanson... Je sais qu'elle va l'aimer'. Je ne veux pas lui envoyer quoi que ce soit qui sonne : 'Ho, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Enlevez cette chose de mon visage'".

La collaboration entre Cardi B et Rihanna n'est donc pas pour maintenant, mais ce n'est pas l'envie qui manque à la rappeuse américaine. Après avoir travaillé avec Megan Thee Stallion, Latto, Rosalía ou encore Bruno Mars et Summer Walker, il ne reste plus qu'à espérer que l'interprète de "I Like It" trouve le bon morceau afin de nous offrir un banger en compagnie de Riri.