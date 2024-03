Les Flammes : le vote est ouvert au public

Le 11 mai 2023, le monde du rap avait enfin sa cérémonie de récompense, Les Flammes. Le 25 avril prochain, la manifestation revient au Théâtre du Châtelet pour récompenser 24 lauréats et décerner donc 24 nouvelles flammes. Le vote a été ouvert au public pour quatorze catégories différentes, dont la plus prestigieuse, la Flamme Spotify de l'album de l'année. Les fans sont chargés de choisir les trois albums, artistes ou morceaux finalistes dans chacune des catégories proposées. Les organisateurs ont annoncé la nouvelle sur le compte X (anciennement Twitter) de la cérémonie.

À votre tour de voter : la plateforme de vote public de la cérémonie Les Flammes ouvre aujourd'hui.https://t.co/0U9V1jyQk8 pic.twitter.com/09aWO0FHJo — Les Flammes (@FlammesAwards) March 11, 2024

Les règles sont simples. Chaque personne de plus de 13 ans peut se rendre sur le site officiel des Flammes et voté pour quatorze catégories. Une pré-sélection offre un panel de dix possibilités pour former un podium dans chacune des catégories. Les fans ont jusqu'au 25 mars pour voter.

Une nouveauté pour cette année s'ajoute aux trois nouvelles flammes distribuées pour le rayonnement international, la révélation scénique et le producteur de spectacle de l'année 2023.

En effet du 13 au 23 mars à Paris, Nancy, Lyon et Marseille, les organisateurs mettront en place des bureaux de vote. Ceux qui se déplaceront physiquement pour voter pourront tenter de gagner des places pour assister à la cérémonie.