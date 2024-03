Kanye West et Ty Dolla $ign : ce que l'on sait sur "Vultures 2"

Avec notamment un casting XXL en featuring !

"Nous sommes dans le laboratoire" disait Kanye West mystérieusement sur un compte fan d’instagram en réponse à la non sortie de "Vulture 2". L’album devait pourtant sortir ce vendredi 08 mars dernier. Mais le retard est bien présent, comme le premier opus "Vulture 1", qui a tant fait parler avec ses controverses.

Ce dimanche 10 mars, on en sait enfin plus sur les composants de l’album, notamment sur les featurings. Et le casting est XXL ! Offset, Lil Durk, Future à deux reprises, Project Pat, Don Toliver, Young Thug, Ritch the Kid et enfin Playboi Carti qui vient compléter ces huit featurings avec le gratin du Rap US.

Un extrait alléchant a d’ailleurs été dévoilé sur le feat avec Playboi Carti :