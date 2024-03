Ninho : des chiffres de plus en plus fous

Son dernier album "NI" vient de passer un sacré cap !

Il ne cesse de nous surprendre. Ninho continue de briller sur le rap game. Le rappeur français vient de réaliser de nouveaux records avec son dernier album "NI". Un succès qui grandit de jour en jour et qui vient confirmer la place prépondérante de Ninho dans l'industrie.

Après avoir obtenu son 104e single de platine à la fin du mois de février, le succès ne cesse de poursuivre Ninho qui vient une nouvelle fois de créer l'évènement. Sorti en juin dernier, son dernier album "NI" a marqué l'année et continue encore de le faire. Alors qu'il figure parmi les 10 albums les plus vendus en France en 2023, ce quatrième disque vient d'être certifié double disque de platine par le SNEP, avec plus de 200 000 ventes. Le prochain palier à atteindre est bien sûr le disque de diamant avec plus de 500 000 ventes, que "Comme Prévu", "M.I.L.S. 3" et "Jefe" ont déjà obtenu.

Mais ce n'est pas tout. Le Jefe est aussi le seul artiste francophone à avoir plus de 10 morceaux comptabilisant plus de 100 millions d'écoutes sur Spotify. Des chiffres toujours plus fous qui confirme désormais son statut de boss du rap game. Si les preuves étaient déjà devant nos yeux, ses deux concerts complets au Stade de France le 2 et 3 mai 2025 viennent appuyer son succès. Deux dates qui s'annoncent véritablement légendaire.