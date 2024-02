PNL bientôt de retour ?

Il y a de nouveaux indices.

Il a suffi de pas grand-chose sur les réseaux sociaux pour faire penser à quasiment tout le monde que PNL s'était remis au travail pour un nouvel album, le premier depuis "Deux frères" en 2019. Depuis, les frères originaires de Corbeil n'ont pas sorti de morceau excepté "Gaza" qui prône la paix en Palestine. Mais là, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, une vidéo d'Ademo filmé par des élèves français en visite culturelle ainsi qu'une photo de l'équipe de beatmakers qui travaillent habituellement avec le duo des Tarterêts. Il n'en fallait pas plus à la twittosphère pour se dire que PNL était en séminaire ou, au minimum au travail sur un album à venir et les spéculations sont ensuite allées bon train...