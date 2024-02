Drake demande la libération de Tory Lanez

Le rappeur est pourtant condamné à dix ans de prison ferme pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion.

Incarcéré depuis le mois de septembre pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion, Tory Lanez n'est pas prêt de sortir de prison. Mais à l'extérieur, un certain rappeur canadien semble attendre le retour de l'interprète de "The Color Violet". Sur les réseaux sociaux, c'est Drake qui a récemment apporté son soutien au rappeur, pourtant condamné à dix ans de prison ferme.

L'histoire a été largement relayée au moment des faits. En 2020, alors en couple, Megan Thee Stallion et Tory Lanez rentrent de soirée et une dispute éclate. La rappeuse américaine reçoit alors une balle de son compagnon, qui aurait voulu étouffer l'affaire en lui proposant "un million de dollars". Depuis, le tribunal a tranché en août 2023, condamnant l'artiste canadien a 10 ans de prison ferme. Pour autant, Drake a choisi son camp et ce n'est pas celui de la victime. Sur Instagram, le rappeur a publié une photo de Tory Lanez avec écrit "Free You", appelant à sa libération.

Une prise de position controversée que Drake assume depuis 2022. Déjà à l'époque, l'interprète de "One Dance" a remis en cause la parole de Megan Thee Stallion, l'accusant de mentir dans son titre "Circo Loco". Le verdict du procès soulignait justement dans un communiqué que "Les femmes, et particulièrement les femmes noires, ont peur de dénoncer des crimes comme les agressions ou les violences sexuelles parce que trop souvent elles ne sont pas crues". Depuis la prison, Tory Lanez rassurait lui ses fans en septembre : "Je sais que c'est une période compliquée, mais ne vous en faites pas. Cette merde ne me provoque aucune peur."