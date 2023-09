Tory Lanez donne de ses nouvelles après son incarcération

Voilà près de deux mois que Tory Lanez purge sa peine, condamné à dix ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion en juillet 2020. Alors que certaines rumeurs affirmaient récemment que le rappeur canadien avait peur pour sa vie et sa sûreté en prison, les dernières nouvelles semblent plutôt montrer tout le contraire. Dans un message téléphonique posté sur Instagram, Tory tient en effet à assurer à ses fans que tout va pour le mieux.

"Ayo, Umbrellas man, comment ça va ? Je vous parle en direct de la prison. J'ai juste hâte de sortir de cette put**n de prison. [...] Je suis resté isolé 24h, dans une cellule minuscule, tout seul. Pas de fenêtres. Pas de miroir. Je me suis pas vu pendant un an ! [...] Je veux que vous sachiez tous que je suis de bonne humeur. Mon énergie et mon ambition deviennent de plus en plus fort chaque jour. Je suis tellement fier de la façon dont vous vous êtes bougés pour me soutenir. Je sais que c'est une période compliquée, mais ne vous en faites pas. Cette merde ne me provoque aucune peur."