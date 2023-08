Tory Lanez condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

"Il avait un ego surdimensionné et n’a pas supporté de se faire manquer de respect"

Une dispute qui tourne à l’agression. En 2020, Megan Thee Stallion porte plainte contre son ancien compagnon Tory Lanez après qu’il lui ait tiré dessus. Une affaire désormais conclue : le rappeur canadien a été condamné mardi à dix ans de prison par le tribunal de Los Angeles. En décembre, il avait été jugé coupable d’agression avec une arme semi-automatique, porte d’une arme non-déclarée et négligence.

Une affaire de sexisme

Cette affaire entre Megan The Stallion et Tory Lanez remonte en juillet 2020, après une soirée chez Kylie Jenner. Ils rentrent en voiture avec l’assistante personnelle de la rappeuse, qui ne reste pas indifférente face à l’interprète de "The Color Violet". Une dispute éclate alors et Megan Pete de son vrai nom se fait tirer dessus. "Je suis choquée. J’ai peur. J’entends les coups partir et je n’arrive pas à croire qu’il est en train de me tirer dessus", raconte-t-elle. Une agression violente que Tory tente d’étouffer en lui proposant "un million de dollars" pour se taire.

Un affrontement qui, selon la procureure Kathy Ta, a eu lieu à cause de "l’ego meurtri" du rappeur, jaloux du succès grandissant de sa compagne. "Il avait un ego surdimensionné et n’a pas supporté de se faire manquer de respect", poursuit-elle.

Après le verdict, un communiqué établit par le procureur de Los Angeles George Gascon salue le "courage incroyable" de Megan Thee Stallion. "Les femmes, et particulièrement les femmes noires, ont peur de dénoncer des crimes comme les agressions ou les violences sexuelles parce que trop souvent elles ne sont pas crues". Une histoire qui a pris une énorme ampleur, rappelant au monde entier que le sexisme et la misogynie font des ravages.