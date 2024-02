Werenoi empile les chiffres incroyables

Werenoi confirme au fil des jours son statut de l'une des plus grosses têtes du rap français. Son album "Pyramide", sorti le 16 février dernier, continue d’engranger les records. Le projet comptabilise 26 335 ventes, après seulement une semaine.

🇫🇷 Werenoi score 26 335 équivalent ventes en première semaine avec « Pyramide » (via @snep) !



4 544 physique (17,3%) 💿

48 téléchargement (0,2%) 📥

21 743 streaming (82,5%) 🎧 pic.twitter.com/QJQgqU41FJ — Ventes Rap (@VentesFRap) February 23, 2024

Une hype que le rappeur de Montreuil conserve depuis le début de sa carrière et semble bien connaître la recette. Si l’on compare ses statistiques de projets après une semaine, on a "Télégram" en octobre 2022 avec 1177 ventes, "Télégram 2" sorti en septembre 2023 avec 11 509 ventes, "Carré", sorti en mars 2023 avec 18 755 ventes, et enfin "Pyramide" donc sorti mi-février 2024 avec 26 335 ventes. Un sacré début de carrière.