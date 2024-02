Kalash Criminel évoque sa fin de carrière

Alors qu'il vient de sortir son troisième album, il pense déjà à la fin.

La retraite est-elle proche pour Kalash Criminel ? Le rappeur vient de sortir son troisième album, "Bon Courage", mais semble déjà penser à l'après-rap. En interview, il révèle ses plans pour l'avenir et la fin de sa carrière semble déjà prévue.

C'est pour BFM que Kalash Criminel s'est confié à l'occasion de la parution de "Bon Courage". Il évoque notamment sa façon de travailler, son ressenti face au succès ou encore son implication face aux injustices. Mais le rappeur originaire de Kinshasa va encore plus loin et dévoile ses plans pour l'avenir. "Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. J'ai d'autres projets, plus importants que le rap, sur lesquels j'ai envie de me concentrer", avoue-t-il. L'interprète de "Dans La Zone" poursuit : "Pour l'instant, la première étape, c'est de ne plus faire d'albums, mais il se peut qu'il y ait un featuring ou un morceau par-ci par-là. Après, on arrêtera définitivement."

Si la fin de sa carrière de rappeur est dans un coin de sa tête, Kalash Criminel ne va pas s'arrêter pour l'instant. Il vient de dévoiler son troisième album, "Bon Courage" et continue la promotion de ce dernier qui contient 17 morceaux dont quatre featurings : Josman, Freeze Corleone, La Fève et Bobby Shmurda. Il sera d'ailleurs en concert le 6 mars prochain à Nîmes, à Villeurbane le 19 avril ou encore à Marseille le 20 avril. On attend désormais le show à Paris.