Kalash Criminel : découvrez le tracklisting de "Bon courage"

L'album sort ce vendredi 23 février.

On en a vu passer plusieurs sur les réseaux dès la fin de la semaine dernière mais on a préféré attendre que Kalash Criminel partage lui-même le tracklisting de son nouvel album, "Bon courage" pour vous en parler. Et sur celui-ci, on peut voir qu'il y a des feats très intéressants comme Freeze Corleone, Bobby Shmurda, La Fève ou encore Josman. On n'aura pas longtemps à attendre pour écouter ça puisque le projet sort ce vendredi 23 février.