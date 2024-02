Eminem à nouveau clashé par Boosie Badazz

"D'où je viens, nous n'écoutons pas Eminem", avoue-t-il.

Dans une récente interview, Boosie Badazz a donné son avis sur Eminem. Interrogé par Cam Capone News ce 20 février, il rebondit sur l'affirmation de Dr. Umar, comme quoi Eminem ne peut pas être considéré comme l'un des plus grands rappeurs à cause de sa couleur de peau. Pour l'artiste de Louisiane, il n'a jamais entendu quelqu'un écouter Eminem chez lui.

"D'où je viens, nous n'écoutons pas Eminem, avoue Boosie Badazz. Je viens des tranchées. Je n'ai jamais entendu personne entrer en jouant à Eminem. Je préfère être franc". Originaire de Bâton Rouge, le rappeur ne doute pourtant pas de ses capacités : "Quand je l'entends, je me dis : 'Il peut rapper', poursuit-il. "J'aimais cette chanson 'Slim Shady'. Mais d'où je viens ? Je n'ai jamais entendu une seule chanson. Je n'ai jamais entendu Eminem, pas une seule fois dans les haut-parleurs. Aucun de mes amis n'a jamais dit : 'Joue ce nouveau Eminem'. Je ne l'ai vu que sur MTV, vous savez, à la télévision".

Boosie Badazz n'est pas mauvaise langue pour autant et souligne que les goûts de chacun y sont aussi pour beaucoup. "Tout le monde a ses grands. Si vous mettez 10 personnes alignées sur ce canapé, tout le monde vous dira cinq grands différents, avoue-t-il. La musique d'Eminem a touché beaucoup de gens. La musique de DMX a touché beaucoup de gens". Le défunt DMX est justement dans le Top 5 de l'interprète de "Wipe Me Down" : "J'ai toujours eu l'impression, en écoutant sa musique, qu'il vivait vraiment ça. Même si je n'étais pas de New York, mes gars de la rue l'ont quand même salué et ont joué sa musique".