Booba se réjouit des chiffres d'“Ad Vitam Æternam”

Chiffres à l'appui.

Maes s'est moqué des chiffres atteints par le dernier album de Booba, “Ad Vitam Æternam”. Gims également. Mais le Duc n'en a cure et maintenant qu'il a un peu de recul, il peut se féliciter des résultats de son dernier opus. On dit toujours que les hommes mentent pas les chiffres, tout dépend aussi de comment on les interprète. Mais, il faut bien reconnaître que ceux de “Ad Vitam Æternam” laisse plutôt à penser que ce disque est une réussite et qu'il a, comme on dit, trouvé son public.

Il faut dire que, selon les chiffres de la SNEP, il a trois singles dans le top 5 du classement. "Dolce Camara" en featuring avec SDM est numéro un, "Saga" est troisième tandis que "6G" est positionné à la cinquième place. Et "Rebel", l'intro violente de l'album est 6. Il y a effectivement de quoi s'enorgueillir.