Booba répond au clash de Rohff

Le game continue de s'acharner.

Vieillir, ça n'est visiblement pas très bon dans le rap français, et Booba peut vous en parler par exemple. Son dernier album en date, "Ad VItam Aternam", a fait 15 000 exemplaires en première semaine, assez loin derrière les autres gros succès de B2O (mais un gros score tout de même). Du coup, ses rivaux du rap game ne le lâchent pas et saisissent la moindre occasion pour l'insulter sur les réseaux, en essayant de faire croire qu'il est fini. Il faut dire que Kopp a fait quelques erreurs récemment...

Comme le fait de retweeter un passage vidéo de Marine Le Pen, un tweet rapidement devenu viral, et pour lequel il s'est logiquement fait insulter par Rohff ou encore Gims. D'ailleurs, B2O a profité du weekend pour répondre à Housni et ses attaques sur son état psychologique et le fait que ça soit un "traître". Dans un tweet, Booba a reposté un article dans lequel Rohff parle de sa supposée "schizophrénie", en répondant : "L'éternel bon à rien. Professeur Couilles de bois le grand psychologue".

SI Booba se fait attaquer de toutes parts de manière assez violente, ses réponses restent, curieusement, assez légères, rien à voir avec la hargne qu'il peut mettre dans certains de ses clashs comme récemment avec Maes par exemple. Serait-il en train d'accorder moins d'importance à la "compétition" ? En tout cas, il s'est mis dans une sacrée sauce avec ce partage de la présidente du RN. D'autant que ça n'est pas la première fois : en pleine campagne pour les présidentielles, Booba avait partagé une vidéo de propagande d'Eric Zemmour, ce qui avait déjà beaucoup fait réagir à l'époque.