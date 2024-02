Menace Santana : les chiffres fous de “Freestyle Covid Part. 3”

Le retour du rappeur lyonnais fait son effet.

Le 15 février, Menace Santana dévoilait un tout nouveau projet. Avec "Freestyle Covid Part. 3", il effectue un retour en trombe. Le rappeur lyonnais partage 19 nouveaux morceaux et comme à son habitude, aucun featuring n'est présent. Plus d'un an après "Into The Dark", les fans étaient visiblement impatients de retrouver Menace Santana, comme en témoignent les chiffres.

Porté par le single "Adrenalean", Menace Santana propose à son public un disque de 53 minutes à l'ambiance particulièrement cinématographique. Toujours aussi sombre et menaçant, la proposition du Lyonnais a bien plu à ses fans. D'après Ventes Rap, en l'espace de 24 heures, "Freestyle Covid Part. 3" cumule plus d'1,14 millions de streams sur Spotify. Une belle performance pour le rappeur masqué qui équivaut à une moyenne de près de 60 400 d'écoutes par morceau.

Un démarrage réussi pour Menace Santana. Relativement discret, le rappeur frappe fort avec ce nouveau projet. Reste à savoir ce qu'il nous réserve pour la suite. L'année dernière, l'artiste originaire de Rillieux-la-Pape dans la banlieue de Lyon était présent au festival Les Ardentes en Belgique aux côtés de Kaaris, Josman, SCH, Leto, Jazzy Bazz ou encore Makala et Werenoi. Peut-être sera-t-il de la partie cette année afin d'interprèter ce très puissant nouvel album ainsi que le reste de son très sinistre répertoire.