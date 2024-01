Un single qui annonce la sortie d'un nouveau projet.

Plus d'un an après la sortie de "Into The Dark", menace Santana sort enfin de sa cachette. Le rappeur originaire de la banlieue lyonnaise balance enfin du neuf. Il est de retour avec "Adrenalean", premier single d'un projet à venir : "Freestyle Covid, Pt. 3". La suite de sa célèbre série n'a pour l'instant toujours pas de date de sortie, mais sera composée de 19 morceaux. Un retour en force pour menace Santana.