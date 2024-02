Drake ne fera pas de pause, un nouvel album en vue ?

Il ne peut pas s'empêcher de faire du son.

Après le succès de ses deux derniers albums, "Her Loss" en commun avec 21 Savage et "For All the Dogs" en solo, Drake avait rapidement partagé son envie de faire une pause "pour se concentrer sur sa santé". Mais lors de l'une de ses dernières dates dans le Missouri, à St. Louis, le rappeur canadien est finalement revenu sur ses paroles, expliquant ne pas pouvoir s'empêcher de rester loin de ses fans.

"Vous savez, j'ai dit que je faisais une pause et tout ça... mais je suis de nouveau sur la route. C'est difficile pour moi de rester loin de vous tous, je vous aime vraiment. On sait jamais, je pourrais m'ennuyer et commencer à faire de la nouvelle musique pendant la tournée."

Last night Drake said he might get bored on road and start making new music again pic.twitter.com/IXp0yqT7u7 — Drake Fan Page (@DrakeDirect_) February 14, 2024

Une confession qui pour certains fans sonne presque comme une annonce de nouvel album. En attendant, on espère surtout que sa tournée "It's All a Blur Tour" en compagnie de J. Cole s'exportera prochainement en Europe. Certaines rumeurs affirmaient même récemment que Dreezy préparerait une tournée des stades européens pour la fin de l'année 2024, avec Travis Scott pour l'accompagner. On croise bien évidemment le cas pour que tout ça soit mis en place et bientôt annoncé !