Drake et 21 Savage battent le record de streaming de Kanye West et Jay-Z

Drake et 21 Savage sont les nouveaux boss de Spotify.

Les albums collaboratifs sont à nouveau à la mode dans le rap game, en particulier aux États-Unis où Drake et 21 Savage ont conquis les sommets des charts avec leur projet "Her Loss", sorti fin 2022. Un projet grâce auquel 21 Savage a véritablement changé de dimension, en devenant quasiment un rappeur mainstream, lui qui faisait pourtant un rap très gangsta et torturé auparavant. Quant à Drizzy, il continue d'empiler les succès comme à son habitude, même s'il a annoncé qu'il allait devoir prendre une pause d'au moins un an pour se soigner l'estomac.

Il peut en tout cas compter sur son album commun avec 21 Savage pour continuer à faire pleuvoir les dollars. Car "Her Loss" vient de battre un nouveau record de streaming, plus d'un an après sa sortie. Un record jusqu'ici détenu par Kanye West et Jay-Z : celui de l'album collaboratif le plus streamé de l'histoire, avec "Watch The Throne". La plateforme de streaming Spotify vient en effet de publier des chiffres, qui ont été recoupés par d'autres médias US : 2,7 milliards de streams pour "Her Loss", contre 2,6 milliards pour "Watch The Throne".

Most streamed rap collab albums EVER on Spotify 👥🔥



2.7b - Her Loss

2.6b - Watch The Throne

2.5b - Drip Harder

2.4b - Without Warning

2.2b - Savage Mode II

2.0b - What A Time To Be Alive

1.4b - WRLD On Drugs

1.3b - Savage Mode

1.0b - Huncho Jack, Jack Huncho

924m - Kids See… — Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) November 13, 2023

Un record tombé qui nous replonge dans l'incroyable époque où Kanye était encore un génie musical, validé par tous, et ayant sorti un des meilleurs albums de tous les temps, avec un Jay-Z impressionnant (peut-être pour la dernière fois de sa carrière). Une collaboration quasi-parfaite, qui restera encore longtemps dans les mémoires. On souhaite au "Her Loss" de Drake et 21 Savage la même postérité, même si on doute que l'album dure autant dans le temps.