Adonis Graham et son père Drake dans le clip de "My Man Freestyle"

C'est un duo père-fils!

Père et fils collaborent et sortent leur tout premier clip "My Man Freestyle". Dans la vidéo, Adonis rejoint ses potes sur un terrain de basket-ball et rappe des propos d'encouragement et de bienveillance. Drake apparait plutôt comme un figurant aux côtés de son fils dont on peut considérer que c'est le premier véritable morceau.