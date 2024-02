Les 5 beatboxers les plus incroyables

Doug E. Fresh est carrément surnommé "The Human Beatbox" en raison de sa maîtrise exceptionnelle du beatboxing, c'est vous dire le niveau du bonhomme ! Lui aussi est rappeur et il se fait connaitre dès les années 80. Sa technique de beatboxing se caractérise par une incroyable polyvalence et une créativité a toute épreuve ! Son single de 1985, "The Show" en collaboration avec Slick Rick, est l'une de ses chansons les plus célèbres. Le titre met en avant le talent de Doug E. Fresh comme beatboxeur et son habileté à créer des rythmes complexes uniquement avec sa voix. Ce morceau a clairement contribué à asseoir sa réputation en tant que maître du beatboxing.

Fat Boys

Formé à Brooklyn, New York, dans les années 1980, le groupe Fat Boys se compose de Prince Markie Dee (Mark Morales), Kool Rock-Ski (Damon Wimbley) et Buff Love (Darren Robinson). Ils se sont faits connaître grâce à leur style décontracté et plein d'humour. Ce sont aussi les premiers à populariser le beatboxing dans le hip-hop. Buff Love, également surnommé "The Human Beat Box", était le beatboxeur du groupe. Il produisait des rythmes de batterie et des effets sonores à la fois étonnants et techniques. Cela explique aussi en partie le succès de leur premier album, "Fat Boys", sorti en 1984. On y retrouve des morceaux comme "Jail House Rap" et "Can You Feel It" dans lesquels Buff Love met en avant ses qualités de beatboxeur.

Eklips