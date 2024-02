A Tribe Called Quest, Eric B et Rakim nominés pour le Rock & Roll Hall of Fame 2024

A vos votes !

La liste des nommés de l'année au Rock & Roll Hall of Fame vient de tomber, et on y retrouve encore une fois quelques artistes hip-hop. Parmi eux figure notamment le groupe new-yorkais A Tribe Called Quest, qui obtient donc sa troisième nomination consécutive. On y retrouve également le duo formé par Eric B & Rakim, jusque là nommé une seule fois en 2012, mais aussi Mary J. Blige, Mariah Carey ou même Sade. En espérant que cette année 2024 soit la bonne pour eux tous !

"Cette liste remarquable de nommés reflète la diversité des artistes et de la musique que le Rock & Roll Hall of Fame honore et célèbre. [...] Ces artistes ont créé leurs propres sons qui ont marqué des générations et influencé d'innombrables autres suivant leurs traces."

Chaque année, le Rock & Roll Hall of Fame honore plusieurs artistes ayant marqué l'histoire de la musique, tout genre confondus. L'année dernière, Missy Elliott faisait notamment partie des sélectionnés pour y être intronisés. Elle y rejoignait Eminem, Jay-Z, The Notorious B.I.G., N.W.A., Public Enemy, Run DMC, Tupac ou encore Grandmaster Flash, le tout premier artiste hip-hop à y avoir fait son entrée en 2007.

Le sort des nommés 2024 est désormais dans les mains du public, qui ont jusqu'au 26 avril pour voter sur le site internet du Rock & Roll Hall of Fame. La liste officielle des sélectionnés sera ensuite annoncée dans la foulée, avant une cérémonie officielle d'intronisation qui elle se tiendra à l'automne à Cleveland, là où se situe le musée.