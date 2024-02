Beyoncé : son nouvel album sortira en mars

La superstar a annoncé la suite de "Renaissance" durant le Super Bowl !

Beyoncé sait toujours comment s'y prendre pour "casser l'internet". Plus d'un an après la sortie de l'Acte I de "Renaissance", la chanteuse américaine est de retour. Durant le Super Bowl, elle annonce à son public la sortie prochaine de l'Acte II en mars prochain.

Dans une série de sketchs réalisée dans le but de "casser Internet", Beyoncé fait fureur au Super Bowl. Elle est mise en scène en train d'ouvrir un stand de limonade, de teaser un nouvel album au saxophone, de jouer aux jeux vidéo en live sur Twitch ou encore de se présenter pour être le nouvelle "Beyonce of the United States". Mais avec cette publicité, Beyoncé avait un tout autre objectif en tête. Après avoir pris une fusée direction l'espace, elle lance : "Ils sont prêts, lâche les nouvelles musiques". Surprise, deux nouveaux morceaux de Beyoncé apparaissent alors sur les plateformes de streaming : "TEXAS HOLD EM" et "16 CARRIAGES", annonçant la sortie prochaine de l'Acte II de "Renaissance".

Prévu pour le 29 mars prochain, le nouvel album de Beyoncé rend déjà fou les fans de la chanteuse. Après avoir exploré la house music dans le premier épisode de "Renaissance", la star américaine s'attaque désormais un autre genre avec ses deux premiers singles : la country. Une annonce qui fait rapidement le tour du monde alors que les Kansas City Chiefs ont remporté le Super Bowl cette nuit à Las Vegas. L'interprète de "BREAK MY SOUL" sait véritablement comment s'y prendre pour casser Internet.